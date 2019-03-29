AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Brexit Anlaşmasının Üçüncü Reddi) Bir Kere Daha Görüldü Ki İngiltere'de...
39 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Brexit anlaşmasının üçüncü reddi) Bir kere daha görüldü ki İngiltere'de bu mesele siyasiler tarafından iyi hesaplanmamış"
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "(Brexit anlaşmasının üçüncü reddi) Bir kere daha görüldü ki İngiltere
'de bu mesele siyasiler tarafından iyi hesaplanmamış"
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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