Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Brexit Anlaşmasının Üçüncü Reddi) Bir Kere Daha Görüldü Ki İngiltere'de...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Brexit Anlaşmasının Üçüncü Reddi) Bir Kere Daha Görüldü Ki İngiltere'de...

39 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Brexit anlaşmasının üçüncü reddi) Bir kere daha görüldü ki İngiltere'de bu mesele siyasiler tarafından iyi hesaplanmamış"

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Brexit anlaşmasının üçüncü reddi) Bir kere daha görüldü ki İngiltere'de bu mesele siyasiler tarafından iyi hesaplanmamış"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

AK Parti, İngiltere, Güncel
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