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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır."
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır." - ANKARA
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