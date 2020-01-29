AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır." - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır."

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır."

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır." - ANKARA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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