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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:33 Kaynak: İHA
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