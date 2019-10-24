AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:29 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (2)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır."
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