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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak

23.08.2021 18:08
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "2021-2022 eğitim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazereti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime ilişkin konuşan Çelik, okulların 6 Eylül'de tüm kademelerde açılacağını söyledi.

Çelik, "2021-2022 eğitim yılı 6 eylülde başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak,ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazareti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek." diye konuştu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak

Yüz Yüze Eğitim, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak - Son Dakika


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