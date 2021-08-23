AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime ilişkin konuşan Çelik, okulların 6 Eylül'de tüm kademelerde açılacağını söyledi.

Çelik, "2021-2022 eğitim yılı 6 eylülde başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak,ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazareti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek." diye konuştu.