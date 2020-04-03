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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:30 Kaynak: AA
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