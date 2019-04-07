Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu telaşınız niye?

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu telaşınız niye?

4 dakika önce

İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlara değinen Çelik, "İkide bir 'Biz kazandık' diyorlar.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu telaşınız niye?, System.String[]
İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlara değinen Çelik, "İkide bir 'Biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:51 

Ekonomi
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