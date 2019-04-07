AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu telaşınız niye?

İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlara değinen Çelik, "İkide bir 'Biz kazandık' diyorlar.

İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlara değinen Çelik, "İkide bir 'Biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?" ifadesini kullandı.

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