AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları...
18.12.2020 16:16
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek faşizme hizmet sunuyor." - ANKARA
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