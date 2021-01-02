AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

02.01.2021 10:11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP'nin gerçek yüzünü ifşa etmesinin, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti ittifak halinde rahatsız ettiğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor. Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP'linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o" ifadelerini kullandı.

Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyasetinin, "iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz" diyenlere ses çıkarmadığını, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam ettiğini bildiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, 'siyasi takiyye' peşindedir! Cumhurbaşkanımız ikiyüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular. Cumhurbaşkanımızın güçlü demokrasi ve kadın hakları mücadelesi sayesinde bu despotik zihniyet de demokratik çizgiye gelmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi bu zihniyetin yegane amacı siyasi takiyye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır. CHP içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefikler, bu ikiyüzlü siyasete destek veriyorlar... 'İktidarı seçimsiz götürmekten' bahsedenlere susanlar, hala kadınlara kılık kıyafeti yüzünden saldıranlara susanlar, kadın hakları konusunda ikiyüzlü davranıyorlar."

Bugün ikiyüzlü siyaset yapanların, yıllarca Türk milletiyle özgürlükler arasında duvar olmuş kimseler olduğunu aktaran Çelik, "Cumhurbaşkanımız, bu duvarları yıkmış, cumhuriyetimizle milletimizi kaynaştırmış, özgürlükleri vatandaşa yaymış gerçek bir demokratik siyasete önderlik etmiştir... Bunlar Cumhurbaşkanımızın kadın hakları konusunda verdiği mücadeleye her zaman karşı oldular. Milletten özür dilemeleri gerekirken siyasi ikiyüzlülükle yollarına devam edeceklerini sanıyorlar. Vesayeti karakter, ikiyüzlülüğü siyaset haline getirmişler. Kadın haklarının gerçek savunuculuğu Cumhurbaşkanımızın isminin yanına yazılır. Cumhurbaşkanımızı bu konuda eleştirenlerin isminin yanına ise, yasakçılık, siyasi ikiyüzlülük, ayrımcılık ve barbarlık yazılıdır" ifadelerini aktardı.

-İHA-

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadın Hakları, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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