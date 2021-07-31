AK Parti Sözcüsü Çelik: "Katliam ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katliam ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıyı lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayın faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Yaşanan bu acı olayın iki aile arasındaki husumetten ortaya çıktığını belirten Çelik, olayı etnik bir çatışma gibi göstermeye çalışanlara da tepki gösterdi.

Olaya ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Çelik, "Konya'da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir husumetten kaynaklı gerçekleştirilen bu canice olayın failleri yakalanacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif açıklamalar yapanlar, katliam siyasetinin temsilcileridir. İnsanların acılarını suiistimal edip, Türkiye'nin kardeşliğini hedef alanlar, 'nefret siyaseti' üretiyorlar. Bu canice olayın bir husumetten kaynaklandığı bilinmesine rağmen etnik bir çatışma gibi sunulması Türkiye'deki kardeşliğe dönük bir nefret siyasetidir. Katliam ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar, hedeflerine asla ulaşamazlar, buna kimsenin gücü yetmez. Bu topraklar üzerindeki kardeşlik, sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesapları hep boşa çıkacaktır. Husumetten kaynaklanan bu canice olayı bir etnik çatışma gibi sunanlar, ırkçı nefret siyaseti üretmeye çalışıyorlar. Irkçı nefret siyaseti üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluk ve canice bir siyasi propagandadır. Kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Acı hepimizin acısıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA