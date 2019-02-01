AK Parti Sözcüsü Çelik Canlı Yayında

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. CHP, bir başka partiyle, HDP ile ittifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda müttefik, entegre değil. Şu anda benim gördüğüm en dağınık halini yaşıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. CHP, bir başka partiyle, HDP ile ittifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda müttefik, entegre değil. Şu anda benim gördüğüm en dağınık halini yaşıyor." dedi.



NTV'de gündeme ilişkin görüşlerini açıklayan Çelik, kentlerin geniş bir yelpazede giderek daha önemli aktörler haline geldiğini belirterek, şehirlerin önemli alt yapı sorunları olduğunu, bunları çözmenin uzun zaman aldığını, insanlar yapılanlardan memnun olduğunu ancak, kentlerin karakterinin güçlenmesini istediklerini anlattı.



İmar ve rant konularındaki kuralsız davranışların da büyük tepki oluşturduğunu ifade eden Çelik, "Ortak iyiyi temsil etmeyen imar planlarına geçit verilmemesi yani, kişiye veya belli bir gruba dönük düzenleme yapılmaması, şehirlinin ortak iyiliğini gözeten imar planları yapılması... Bizde birlik ve beraberlik konusuna çok kafa yorulur ama şehirleri bazen öyle geliştiriyorlar ki şehirlerde bir takım etnik, mezhepsel gettolar oluşuyor. Ortak kamusal alanda yaşayamaz hale geliyoruz. Halbuki en önemli şey şudur, şehirlinin bir agorada, bir meydanda birbirine temas etmesidir." diye konuştu.



İhalelerin de artık canlı yayınlanacağını aktaran Çelik, "Buradaki yaklaşım şu, geçmişten bugüne bu büyük tecrübemizin kazanımlarını korumak, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tepki duyulan, benimsemediğimiz işleri düzeltebilecek bir takım kodlara doğru evrilmek. Bu, Cumhurbaşkanımız tarafından yeni dönemin kodları olarak açıklanmış oldu." dedi.



Taksim Kışlası'nın durumuna ilişkin de Çelik, "Onunla ilgili o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız 'Sorulabilir, yapılabilir' demişti. Onunla ilgili zaten büyük bir teveccüh var vatandaşta. Esasında onu, vatandaşa ait bir alanın gasp edilmesi gibi sunuyorlar. Tam tersine vatandaşa ait bir alanın tarihsel bir kimlikle beraber korunması şeklinde öteden beri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



"CHP-HDP ittifakı"



HDP'nin İstanbul, Adana ve İzmir'de aday çıkarmamasına ilişkin Çelik, şunları kaydetti:



"AK Parti ve Cumhur İttifakı'na karşı büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki ilk yerel yönetimler testi bu. Burada ben daha çok kendi gündemimiz, kendi ilerleyişimiz açısından durumu değerlendiriyorum. Yaptığımız işin, verdiğimiz mesajların, kurduğumuz ittifakın vatandaşta güçlü bir karşılık bulduğunu görüyorum. Öbür taraftaki durum biraz palyatif, zoraki bir durum. CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. Buradaki problem şu, CHP, bir başka partiyle, HDP ile ittifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda müttefik, entegre değil. Şu anda benim gördüğüm en dağınık halini yaşıyor. Partinin hiyerarşileri içinde anlamlı bir bütünlük kalmamış durumda. Genel merkez politikalarının, teşkilatları tarafından algılanması konusunda büyük problemler var. En dikkat çekici olan şu; partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. Bu da CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da büyük bir haksızlık olarak ortaya çıkıyor. Kavgaların en çok yoğunlaştığı yerler öteden beri CHP'nin elinde olan yerler. Dolayısıyla burada bir siyasi gelecek kurma temelinde bir kavga değil, rant temelinde, iktidar kavgası temelinde bir ayrışma görüyoruz. Dolayısıyla bu ittifaklardan bu bağlamda çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum."



CHP'ye de HDP'ye de oy veren vatandaşların iyi şehirlerde yaşamak, iyi okullarda çocuklarının okumasını, iyi sağlık hizmeti almak istediğini ifade eden Çelik, "Fakat bu partilerin yöneticilerinin vatandaşların bu talebiyle çok büyük bir makas aralığı içinde hareket ettiğini görüyoruz. Terör örgütünün şiddet dilini halka kabul ettirmeye çalışan, terör örgütünün şiddet dili üzerinden demokratik alandaki boşluklardan istifade ederek bu dille birlikte bir takım politikaları gündemleştirmeye çalışan, demokrasinin imkanlarından faydalanıp, tamamen antidemokratik duruş sergileyen bir yapı. Dolayısıyla böyle bir yapının, böylesi köklü bir parti olan CHP üzerinden bu yanlış ajandayı gündeme geçirme imkanı bulması da Türk siyasi tarihi açısından değerlendirilmesi gereken bir konu. Büyük bir çarpıklık bence." değerlendirmesini yaptı.



Ortak miting"



AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara'da ortak miting yapma arzusu olduğunu belirterek, bu konunun her iki genel başkanın takdirinde olduğunu söyledi.



Çelik, ortak mitinglerin daha güçlü mesaj vereceği yönünde bir değerlendirmeleri olduğunu aktararak, "Vatandaş bu birlik ve beraberliği görmek ister ama dediğim gibi bu partiler arsında görüşülecek ve genel başkanlara sunulacaktır. AK Parti'nin buradaki görüşü pozitiftir. Gördüğümüz şey şu; illerde aşağıdan yukarıya doğru beraber çalışma kültürünün hızlı bir şekilde oluşturulduğunu görüyoruz, bu memnuniyet verici. Herhangi şekilde bir pürüz veya sıkıntı söz konusu değil herkes mesajı almış ve mesaj doğrultusunda çalışmalarını yapmış." diye konuştu.



(Sürecek)

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