AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar oldu.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar oldu. Serbest bırakılanlar cinayetteki en kritik isimler." - ANKARA

Cemal Kaşıkçı, AK Parti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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