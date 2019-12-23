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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar oldu. Serbest bırakılanlar cinayetteki en kritik isimler." - ANKARA
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