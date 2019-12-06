Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu olay partiler üstü bir meseledir"
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Ceren Özdemir cinayeti) Bu olay partiler üstü bir meseledir' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu olay partiler üstü bir meseledir"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu olay partiler üstü bir meseledir"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Ceren Özdemir cinayeti) Bu olay partiler üstü bir meseledir" - ANKARA

Ceren Özdemir, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:22 Kaynak: İHA
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