Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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"Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz."
Merkez Yürütme Kurulu, Kaz Dağları, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:13 Kaynak: AA
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