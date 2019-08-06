AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz"
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:13 Kaynak: AA
Sözcüsü Ömer Çelik
, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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"Kaz Dağları
ya da Türkiye
'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz."
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