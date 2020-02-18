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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir ifade kullanmışsa bunu ancak aynaya bakarak söylemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:48 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir ifade kullanmışsa bunu ancak aynaya bakarak söylemiştir."
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