Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP Genel Başkanı çıkmış dün, 'Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP Genel Başkanı çıkmış dün, 'Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP Genel Başkanı çıkmış dün, 'Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanını çağırmayacak mı?' diyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP Genel Başkanı çıkmış dün, 'Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanını çağırmayacak mı?' diyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza yapılmak isteneni, yargı vesayeti yoluyla devam ettirmeye çalışıyor. Bu utanç verici bir şeydir. Hem de bunu 15 Temmuz'un yıl dönümünde yapıyor."
AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:18 Kaynak: AA
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