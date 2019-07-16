Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa...

AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye..., System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır."
AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:19 Kaynak: AA
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