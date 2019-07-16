AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa...
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:19 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye
'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır."
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