Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Chp'nin Ankara'ya Belediye Başkanı Olarak Önerdiği Mansur Yavaş, Sahte Bir...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Chp'nin Ankara'ya Belediye Başkanı Olarak Önerdiği Mansur Yavaş, Sahte Bir...

21 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Mansur Yavaş, AK Parti, Ankara, Politika
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