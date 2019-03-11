AK Parti Sözcüsü Çelik: "Chp'nin Ankara'ya Belediye Başkanı Olarak Önerdiği Mansur Yavaş, Sahte Bir...
21 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?
AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?"
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA
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