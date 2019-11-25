Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor.
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz."

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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