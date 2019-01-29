Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Chp'nin Kendisi İçin Çantada Keklik Gördüğü Yerlerde Kavga Çıkıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Chp'nin Kendisi İçin Çantada Keklik Gördüğü Yerlerde Kavga Çıkıyor.

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:25 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Siyaset, kavga, Güncel
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