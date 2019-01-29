Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Chp'nin Tunç Soyer'i Aday Göstermesi) Baba Oğlun, Oğul Babanın Suçunu...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Chp'nin Tunç Soyer'i Aday Göstermesi) Baba Oğlun, Oğul Babanın Suçunu...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesi) Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesi) Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:30 Kaynak: AA

Tunç Soyer, Politika
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