AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Chp'nin Tunç Soyer'i Aday Göstermesi) Baba Oğlun, Oğul Babanın Suçunu...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesi) Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( CHP
'nin Tunç Soyer
'i aday göstermesi) Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:30 Kaynak: AA
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