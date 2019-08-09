AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP politikasının ömrü 3 gün"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi Ortadoğu'da sadece CHP'nin istemediğini belirterek, "Ortadoğu'da dünyanın bütün süper güçleri orada, ama CHP bizim orada olmamızı istemiyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi Ortadoğu'da sadece CHP'nin istemediğini belirterek, "Ortadoğu'da dünyanın bütün süper güçleri orada, ama CHP bizim orada olmamızı istemiyor. 3 gün sonra Genel Başkanları Suriye Konferansı düzenlensin diye talepte bulundu. Herhangi önemli bir meselede bile ortaya koydukları politikanın 3 günlük ömrü yoktur" dedi.

AK Parti'nin 92'nci İl Danışma Meclisi Toplantısı Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, milletvekilleri, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, parti üyeleri ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Toplum Başkanı Jülide Sarıeroğlu, yeni dönemin AK Parti ve Adana için hayırlı olmasını dileyerek atılım sürecini devam ettirmek için 4 yılları olduğunu ifade etti.

"2020 YILI TÜRKİYE AÇISINDAN SIÇRAMA OLACAK" 16 yıldır ekonominin çok iyi olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, "Arka arkaya çok güçlü paketler açıklandı ve adımlar atıldı bugün ekonomimize yapılan darbenin 1 yılını değerlendirdiğimizde süreci geride bıraktığımızı ve faiz ile dövizlerde aşağıya ivmeyi görüyoruz. Bunları önümüzdeki dönemlerde çok daha güçlü hissedeceğiz. 2020 yılının da Türkiye açısından sıçrama açısından çok iyi olacak" dedi.

"EKONOMİ ÇOK DAHA CANLANACAK" Hükümetin kasasındaki paranın emekli ikramiyeleri ve maaşları ödenmeye çok rahat yettiğini anlatan Sarıeroğlu, "13 milyar TL emekli ikramiyesi tutarında bayram ikramiyesini gerçekleştiriyor. Yağlı tohum ödemelerinin 1,2 milyar TL'lik kısım dünden itibaren ödenmeye başlandı. Hükumetimiz tarafından milyarlarca liralık ödeme bayram öncesinde yapıldı. Ekonominin çok daha güçlü şekilde canlanacağı dönemi göreceğiz. Ceyhan Endüstri Bölgesiyle ilgili adımlarımız bayram sonrası atılmış olacak. Adana'nın bu dönemde daha çok yatırımlardan faydalanması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAK, ADALET, HUKUK DEYİP İŞÇİ KIYIMI YAPTILAR" Adana Büyükşehir Belediyesindeki işçi çıkartmalarına ve bayram öncesi maaşların ödenmemesine değinen Jülide Sarıeroğlu, "Maalesef üzücü şekilde şehrimizin gündemde olmasından dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum. Hak, adalet, hukuk diyenlerin nasıl işçi kıyımları ortada. İşten çıkardıkları emekçi kardeşlerimizi 'bankamatikçi' olarak tanıtarak kılıf uydurdular. Adana 4 aydır proje ve belediye yatırımlarıyla gündeme gelmedi. 29 sene sonra 'sinek' konusu Adana'dan Türkiye'nin gündemine oturdu. Ayrı maaşların bir kısmı ödenmeye başlanmış demek ki ödenecek para varmış kasada. Belediyelerdeki işçi çıkartmaları ve maaş ödememeleri için müfettiş görevlendirecekler" diye konuştu.

"18 YILDIR AYNI ENERJİYE SAHİBİZ" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı konuşmada 18 yıldır enerjilerini kaybetmediklerini söyleyerek, "Önümüzde çok önemli bir dönem var. Kazanımlarımızın üzerine yeni kazanımlar ekleyecek dinamizme sahibiz. AK Parti kurulduğundan bu yana çeşitli resimlerimiz çıkıyor her yerde. Fizyolojik olarak değişim gerçekleştirdik ama dinamizmimiz aynı 18 yıldır Türkiye için ne istiyorsak aynısını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEM KENDİSİ İÇİN HEM DE DİĞER ÜLKELER İÇİN BARIŞ" Türkiye'nin kendi ülkesi gibi başka ülkelerde de barış isteyen bir ülke olduğunu kaydeden Çelik, "Türkiye kendi ülkesinde barış istediği gibi etrafındaki coğrafya içinde barış isteyen bir ülkedir. Kendi güvenliğimizi ne kadar önemsiyorsak etrafımızdaki coğrafyanın da güvenli olmasını istiyoruz. Kim bir diğerini fakirleştirirse kendinin zenginleşeceğini düşünüyor. AK Parti ise güvenli şekilde, zengin şekilde, barış ve istikrarlı şekilde kendisine isterken diğer ülkeler içinde bunu istiyor" dedi.

"GÜVENLİ BÖLGE ÇOK ÖNEMLİ" Suriye'deki güvenli bölge konusunun ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Sözcü Çelik, "Cumhurbaşkanımız Suriye'de güvenli bölge kurulsun derken müttefiklerimiz bunun kıymetini bilemediler. Şimdi Suriyelilere kapımızı açtık, yalnız kaldık ama pes etmedik. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kuruluyormuş ülkemize orada güvenli bölge istedik terör devleti olmasın istedik. En başta bu güvenli bölge tezi kabul edilmiş olsaydı bu olayların hiçbiri yaşanmamış olacaktı. Bu kadar insan hayatını kaybetmeyecekti. Türkiye ortaya koyduğu iradeyle artık güvenli bölge kurulması, Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bölgeye gitmesi konusunda anlaşmalarımız var" diye konuştu.

"AK PARTİ POLİTİKASINI 18 YILDIR SÜRDÜRÜYOR" Türkiye'yi Suriye konusunda bütün dünya taktir ederken CHP'nin eleştiride bulunduğunu anlatan Çelik, "CHP Ortadoğu'yu onlara bırakalım biz bu işe karışmayalım diyorlar. Bizim oraya sırt dönmemiz meselelerin çözüleceği anlamına gelmiyor. Ortadoğu'da dünyanın bütün süper güçleri orada ama CHP bizim orada olmamızı istemiyor. 3 gün sonra Genel Başkanları Suriye Konferansı düzenlensin diye talepte bulundu. Herhangi önemli bir meselede bile ortaya koydukları politikanın 3 günlük ömrü yoktur. AK Parti ise ortaya koyduğu politikayı tam 18 yıldır kararlılıkla sürdürüyor" şeklinde konuştu.

"TEKSAS KATLİAMI" Teksas'da yaşanan ırkçılık katliamının Yeni Zelanda'da yaşanan katliam ile ortak olduğunu anlatan Çelik, "Türkiye aynı anda hem batıya hem doğuya konuşabilen bir birikime sahip. Beyaz ırkçılığı destekleyenler Teksas'daki katliam sonrası beyaz ırkçılığa karşı seslerini yükselttiler" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR" Adana Büyükşehir Belediyesinin işçilere bayram öncesi maaş ödemek için borçlanma yetkisi istediğini ancak bunun kabul edilmediği konusuna değinen Ömer Çelik, "Adana Büyükşehir Belediyesinin maaş ödeyebilecek parası vardır. Başka işler için borçlanma lazımsa işçilere maaş ödemek adı altında söylemler çıkmıştır. Belediye meclis üyelerimiz centilmenlik içerisinde kimseye hakaret etmeden halkımız tarafından seçilene saygı duyar. Adana'nın iyiliği için destek vereceklerdir. Belediye meclis üyelerimiz tehdit edildiği zaman bu tehdidin karşısında bütün AK Parti durur. İşçi kardeşlerimiz başımızın tacıdır. Onların maaşının ödenmemesinden belediyeyi yönetenler sorumludur. Bu bizim kırmızı çizgimizdir belediye meclis üyelerimize hakaret ettirmem. Bütün belediye meclis üyelerine aynı saygıyı talep ederim. Adana için bir şey isteniyorsa Adanalının yararınaysa biz her türlü desteğe hazırız. Biz siyaseti rekabet aracı görürüz husumet aracı görmeyiz" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Rüşan Anıl Atar/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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