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AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerektiğini söylediler.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerektiğini söylediler. Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar." - ANKARA
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