Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi...
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerektiğini söylediler.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerektiğini söylediler. Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar." - ANKARA

AK Parti, Siyaset, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
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