AK Parti Sözcüsü Çelik: "( CHP 'ye) Tankların yol verdiği genel başkanlarına baksınlar"AK Parti Tekirdağ 'da 11 adayı açıkladı Ak Parti Sözcüsü Çelik CHP'ye yüklendi: "Tankların yol verdiği genel başkanlarına baksınlar" Türkiye 'nin her tarafında Cumhur ittifakının damgasını vuracağız""Hayatında demokratik bir mücadelenin içerisinde girmemiş olanlar diktatör diyor"TEKİRDAĞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Tekirdağ'da katıldığı İlçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısında, " Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla onların söylediğini aynen içeriye tercüme ediyorlar. O yüzden tankların yol verdiği genel başkanlarına baksınlar, tankın arkasına saklananlara baksınlar demokrasi dersini de tankın topun üstüne yürüyen cumhurbaşkanımızdan alsınlar" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tekirdağ Süleymanpaşa Yeni Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İlçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısına katıldı."Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla onların söylediğini aynen içeriye tercüme ediyorlar"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, "31 Mart gecesi Türkiye haritası ortaya çıktığı zaman, Tekirdağ başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur ittifakının damgasını vuracağız. Şimdi hatırlayınız batı basınında bir zamanlar çok çıkıyordu. Şimdi de çıkıyor Tekirdağ'dan bir kere daha söylüyoruz. Cumhurbaşkanımıza utanmadan ahlaksızca diktatör diyorlar defalarca sandığa gitmiş, defalarca milletin oyuyla seçilmiş bir siyasi lidere, hayatında sandık görmemiş, hayatında demokratik bir mücadelenin içerisinde girmemiş olanlar diktatör diyor. Tabii yabancı bir propaganda makinesi Türkiye'nin milli değerlerine saldırdığı zaman, onu Türkiye'ye tercüme ederek bir sahip çıkan kim olur Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla onların söylediğini aynen içeriye tercüme ediyorlar. Aynı diktatör lafını aynı kara propagandayı onlar da kullanıyorlar. Ama buradan Tekirdağ'dan bir şey hatırlatıyorum. Uzun uzun siyasi analiz yapmaya gerek yok diktatörlerin temel bir özelliği vardır. Onlar halkı gördükleri zaman tankın, topun tüfeğin arkasına saklanırlar. Bizim Cumhurbaşkanımız ise tankın üstüne yürüdü, topun üstüne yürüdü, tüfeğin üstüne yürüdü. O yüzden tankların yol verdiği genel başkanlarına baksınlar, tankın arkasına saklananlara baksınlar demokrasi dersinide tankın topun üstüne yürüyen cumhurbaşkanımızdan alsınlar" dedi.Adaylar açıklandıÇelik'in konuşmasının ardından AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Tekirdağ ilçe adayları şu şekilde açıklandı;Çerkezköy- Süleyman Kozuva , Kapaklı- Mustafa Çetin , Çorlu- Serkan Erçili, Ergene-Hamdi Sarıer, Hayrabolu-Osman İnan, Marmaraereğlisi-Mithat Soylu, Malkara- Gediz Coşkun, Süleymanpaşa- Cüneyt Yüksel ve Şarköy 'de de Can Gürsoy oldu. Cumhur İttifakı olarak MHP 'nin aday çıkaracağı ilçeler ise Muratlı ve Saray olarak açıklanırken Saray'da Özkan Yaman , Muratlı'da ise Ali İnan olarak açıklandı.