Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Chp'ye ve Adaylarına Açık Bir Şekilde Söylüyorum, Hesap Makinesiyle...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Chp'ye ve Adaylarına Açık Bir Şekilde Söylüyorum, Hesap Makinesiyle...

30 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:26 Kaynak: AA

AK Parti, Politika
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