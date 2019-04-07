AK Parti Sözcüsü Çelik: "Chp'ye ve Adaylarına Açık Bir Şekilde Söylüyorum, Hesap Makinesiyle...
30 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: " CHP
'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:26 Kaynak: AA
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