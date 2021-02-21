AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki: Çirkin dili kınıyoruz - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki: Çirkin dili kınıyoruz

21.02.2021 20:59

CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aleyhinde kullandığı ifadelere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz" tepkisini gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aleyhinde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP yönetiminin siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.

"BİRKAÇ LİRAYI DÜZGÜN YÖNETME BAŞARILARI YOK"

CHP'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamalarda, hala siyasi iftira atılarak ve aile değerleri hedef alınarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a saldırmaya devam edildiğini vurgulayan Çelik, "CHP adına ekonomi hakkında konuşanların, hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler" değerlendirmesinde bulundu.

"BOŞ LAFLARLA ELEŞTİRMEYE KALKIYORLAR"

Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlar, Sayın Albayrak'ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar, sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar. Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler, o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi, iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor. CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP adına konuşanları, her gün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak temiz siyasete davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir."

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

FAHRETTİN ALTUN'DAN DA TEPKİ GELDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li yöneticilerin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerine Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar. Bunu da içlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için yapıyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

CHP, SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞMIŞTI

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, " Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00'te damadı buluyoruz" notuyla yayımlanan videonun ardından, "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın..."paylaşımı yapılmıştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki: Çirkin dili kınıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Berat Albayrak, AK Parti, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki: Çirkin dili kınıyoruz - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe Erol Bulut'la sezon sonuna kadar yola devam edecek Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılarak PSG'ye gitmek istediği iddia edildi Uzman isimden İstanbul için '1 Mart' açıklaması: Normalleşmeyi konuşamayız Okulda saklanan çocuklar, yardım paralarını alıp örümcek adam gibi kaçtı Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı, ailesi ölümden döndü Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada
İstanbul'daki kafe ve restoranlar için ilk adım! Vali Yerlikaya, sektör yetkilileriyle görüştü İstanbul'daki kafe ve restoranlar için ilk adım! Vali Yerlikaya, sektör yetkilileriyle görüştü         
19:34
Araçtakilerle tartışan genç kız, kendisini seyir halindeki otomobilden attı Araçtakilerle tartışan genç kız, kendisini seyir halindeki otomobilden attı         
19:06
Traktör uçuruma yuvarlandı, ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi Traktör uçuruma yuvarlandı, ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi         
18:54
Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar         
18:44
Ebru Şallı ve Hadise uyku felcine yakalandı Ebru Şallı ve Hadise uyku felcine yakalandı         
18:07
İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı         
17:23
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a uyuşturucudan 10 yıl hapis istemi Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a uyuşturucudan 10 yıl hapis istemi         
17:16
Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı         
16:00
"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?         
15:05
Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı         
14:54
Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi         
13:51
Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi         
13:40
Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir         
12:24
Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken "İp bina"nın boş daireleri için talep patlaması yaşanıyor         
11:52
Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 19:58:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki: Çirkin dili kınıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei