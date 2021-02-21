AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki: Çirkin dili kınıyoruz - Son Dakika

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aleyhinde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP yönetiminin siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.

"BİRKAÇ LİRAYI DÜZGÜN YÖNETME BAŞARILARI YOK"

CHP'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamalarda, hala siyasi iftira atılarak ve aile değerleri hedef alınarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a saldırmaya devam edildiğini vurgulayan Çelik, "CHP adına ekonomi hakkında konuşanların, hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler" değerlendirmesinde bulundu.

"BOŞ LAFLARLA ELEŞTİRMEYE KALKIYORLAR"

Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlar, Sayın Albayrak'ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar, sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar. Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler, o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi, iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor. CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP adına konuşanları, her gün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak temiz siyasete davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir."

FAHRETTİN ALTUN'DAN DA TEPKİ GELDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li yöneticilerin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerine Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar. Bunu da içlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için yapıyorlar" dedi.

CHP, SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞMIŞTI

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, " Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00'te damadı buluyoruz" notuyla yayımlanan videonun ardından, "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın..."paylaşımı yapılmıştı.