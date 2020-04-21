AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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