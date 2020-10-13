AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erken seçim söz konusu değil" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli bugün bunu net bir şekilde açıklamıştır. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır, ülkemizin geleceği için daha yapacak çok işimiz var. Seçimler zamanında yapılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Ömer Çelik, CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına net cevap vererek, "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir" dedi.

"Hatay ile ilgili olarak soruşturmanın devam ediyor"

Hatay'daki orman yangınına değinen ve yangını kimin çıkardığına dair açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "PKK'lı bir grubun 'biz yaktık' diyerek propaganda yapması, bu acılara dönük sevinç ortaya koyması lanetlenmesi gereken bir durumdur. İlk günden itibaren İçişleri Bakanlığımızın yetkilileri takip ediyorlar. Hatay ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini söyleyebilirim. Yangın nasıl çıkmıştır, yetkililer bunu açıklayacaktır" diye konuştu.

"PKK Kürt düşmanı bir organizasyon"

Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi harekatların devam ettiğini söyleyen Çelik, "Terör örgütlerini bir takım uluslararası güçlerin Türkiye'ye karşı kullandığı bellidir. PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye'ye düşmanlıktır. 'Kürtler için mücadele ediyorum' gibi sözlerin yalan olduğu, Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu bellidir" şeklinde konuştu.

"Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile bu süreç yönetiliyor"

Pandemi döneminde yüz yüze eğitime ilişkin konuşan Ömer Çelik, "Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyma bakımından iyi bir standart geliştirildiğini görüyoruz. Öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarında olacaklar. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile bu süreç yönetiliyor. Velilerimizin rızası çok önemli. Esnek bir model var, isteyen velilerimiz çocuklarını gönderebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan ordusunun gereğini yapması hakkıdır"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara da değinen Çelik, "Ermenistan ateşkesi bozdu. Ermenistan saldırdığı zaman ortada mesele yokken, sesi çıkmayanlar, Azerbaycan güçlü bir şekilde kendi topraklarını almak için mücadele verdiğinde ateşkes çağrısında bulunuyorlar. Paşinyan yönetimi haydut devlet gibi davranmaktadır. Ermenistan haydut devlet gibi sivillere saldırmıştır, Azerbaycan ordusunun gereğini yapması hakkıdır" açıklamasında bulundu.

"Mahalle dayanışması olduğu için bu şekilde konuşuyorlar"

Doğu Akdeniz'de gerilime de değinen Çelik, "Biz kendi kıta sahanlığımız içinde arama yapıyoruz. Bu, Yunanistan'a 600 kilometre uzaklıkta bir mesafe" açıklamasında bulunarak bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik eleştirilerine cevap verdi, yapılan açıklamaların sanki Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamaları gibi olduğunu söyledi. Çelik, "Zorbalık ve dayatma ile elde edilecek hiçbir şey yok. Ege ve Doğu Akdeniz'de tüm meseleleri diplomasi ile çözmek isteriz, ama diplomasiyi Türkiye aleyhine bir takım organizasyonları oluşturmak için bir istismar alanı olarak görenlere sahada verecek cevabımız var. 'Türkiye'ye tansiyonu yükselten taraf' diyenlerin hepsi Yunanistan'ın provokasyon yaptığını bilenlerdir. Mahalle dayanışması olduğu için bu şekilde konuşuyorlar" dedi.

"Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir"

Ömer Çelik, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

"KKTC hükümetini destekliyoruz. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Başkasının müdahale hakkı söz konusu olamaz. Rum yönetiminin yanıltıcı şekilde açıklama yapması karşısında herkesin Rum Kesiminin sözlerine değil, Ada'daki gerçeklere uygun olarak değerlendirmesinde fayda vardır."

"Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin sorulan soruya cevap veren Çelik, "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli bugün bunu net bir şekilde açıklamıştır. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır, ülkemizin geleceği için daha yapacak çok işimiz var. Seçimler zamanında yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde ifade ediyorlar. Kapalı Maraş'ın açılmasından bile haberi olmayan bir siyasetçi, bir genel başkan tutuyor Türkiye'de erken seçim istiyor. Geçen hafta Katar'daki Cumhurbaşkanımızın arabadan inişindeki fotoğraf kesitini alarak, maalesef Türk siyasetinde ahlak dışı yaklaşımlardan biri olarak tarihe geçecek şekilde Cumhurbaşkanımız hakkında, 'cumhurbaşkanı yabancı bir devlet başkanının önünde eğildi' diye çirkin bir açıklama yaptılar. 'Benim rakibim' diyor. Burada söz konusu olan rekabet değil husumet. Kendi devletinin cumhurbaşkanını yalan yaklaşımla başka devletler ve dünya devletleri önünde küçük düşürmeye çalışan bir kara propaganda yaklaşımıdır. Cumhurbaşkanımıza bu kara propaganda herhangi bir yerden bulaşır mı? Asla. Onlar Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin eğilmesini, bükülmesini isterken Cumhurbaşkanımız eğilmez ve bükülmez bir şekilde Türkiye siyasetini dirayetle yönetiyor" dedi.

"Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını taciz veya tehdit edemez"

Hiç kimsenin Türkiye'nin Ermeni vatandaşlarını taciz ve tehdit edemeyeceğini söyleyen Ömer Çelik, "Türk milleti bir bütündür. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını taciz veya tehdit edemez. Hem güvenlik kurumlarımız hem adli kurumlarımız bu konuda çok hassastır. Türkiye'nin toplumsal bünyesine herhangi bir şekilde operasyon çekilmesine, vatandaşlarımızın bir kısmının taciz ve tehdit ile korkutulmak istenmesine müsaade etmeyiz" diye konuştu.

"Siyaset dağdakini de terör eyleminden vazgeçirme faaliyetidir"

Kobani olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in partisi HDP ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Çelik, "Başka bir partinin mensubunun kendi organizasyonları ile ilgili iç değerlendirme. Ben o konuya girmem. Ama prensip olarak bildiğim bir şey var, terör örgütünün kullandığı ifadelerden daha radikal ifadelerin siyasetçiler tarafından kullanıldığını görüyorsunuz. Can alan, insan öldüren terör örgütünün açık bir şekilde terör örgütü olmadığını söyleyen cümleler görüyorsunuz. Bugün Sayın Bahçeli 'teröriste terörist demeyen de teröristtir' diye bir ifade kullandı. Bu ifade AİHM kararları ile de desteklenmektedir. Terör örgütünden daha radikal ifadeler kullananlar, ayaklanma çağrısı yapanlar tutuyorlar daha sonra buna dönük işlem yapıldığı zaman 'Türkiye'de siyasal katılma yolları kapanıyor' diyorlar. İyi de siyaset dağı ovaya indirme faaliyeti değildir. Siyaset tam tersine dağdakini de terör eyleminden vazgeçirme faaliyetidir" şeklinde konuştu.

"TBMM'nin herhangi bir işlem yapabilmesi için ortadaki kesin hükmün kalkması gerekiyor"

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen kararı değerlendiren Ömer Çelik, "Siyaset açısından baktığınızda TBMM'nin herhangi bir işlem yapabilmesi için ortadaki kesin hükmün kalkması gerekiyor. Yeniden yargılama ile ilgili AYM'nin bir kararı oldu ama bu kesin hükmü kaldırmadı, aynı şekilde yerel mahkeme kararında ısrar edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"Çok arzu ediyorlar, EBA başarısız olsun diye, başarılı olacak"

Kıalıçdaroğlu'nun EBA ile ilgili eleştirilerine de cevap veren Ömer Çelik, "Canlı derse katılımın 1 milyon ile sınırlı olduğu söyleniyor. Böyle bir sınır yok. Çok arzu ediyorlar, EBA başarısız olsun diye, başarılı olacak. Bu çocuklar eğitim görecek. Bu dünyanın yeni tanıştığı bir durum, herkesin yönetmekte zorlandığı bir durum. Türkiye bu konuda iyi yönetişim konusunda öne geçen bir ülke" açıklamasında bulundu.

"Böyle bir şey söz konusu olamaz"

Doğu Perinçek'in, Abdullah Öcalan'ın televizyon kanallarına çıkartılacağını ve ateşkes çağrısında bulunacağını iddia ettiğinin belirtilmesi üzerine Çelik, "Konunun bizle ilgisi yok. Bu konu kim tarafından gündeme getirilmişse ona sormak lazım. Saçma sapan bir iddia olmuş, bunu gündeme almak ta bizi hiçbir şekilde söz konusu olmayan bir şeye cevap veren durumuna düşürür. Söz konusu olan terör örgütünün başıdır, cezasını çekmektedir. Böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi. - ANKARA