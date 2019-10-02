Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti
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AK Parti Sözcüsü Çelik - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (2)

AK Parti Sözcüsü Çelik - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:15 Kaynak: AA
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