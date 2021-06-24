ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, parti genel merkezinde 55 milletvekiliyle gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, milletvekillerimiz illeriyle ilgili olarak ihtiyaçlar, yapılan işler, devam eden projeler, kendilerinin sahadaki değerlendirmeleriyle ilgili olarak görüşlerini paylaştılar. Cumhurbaşkanı'mızın milletvekillerine, teşkilatlarımıza söylediği, yapmamız gereken birinci işin öncelikli olarak vatandaşımızla daha yoğun ve sahada bütün kılcal damarlara gidecek şekilde bir arada olmak gerektiğidir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN SİVİL ANAYASAYA KAVUŞMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ'Normalleşme dönemiyle birlikte teşkilatın ve milletvekillerinin vatandaşla bir araya geleceği yoğun çalışma dönemi olacağını kaydeden AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti: "Milletvekillerimizin illerine göre değerlendirmeleri, salgın, tarım, terörle mücadele konusu, dış politikada ise Avrupa ve Afrika ile ilişkiler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı'mız konuşmasında, hem teşkilatlarımıza hem milletvekillerimize tavsiye ve talimatlarının yanı sıra salgınla mücadele konusunda Türkiye 'nin pozitif ayrışan yönleriyle ilgili değerlendirme yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'mızın milletvekillerimize yaptığı önemli vurgulardan biri, yeni anayasa yapma sürecine kuvvetli bir şekilde sahip çıkılması gerekliliğiyle ilgiliydi. Türkiye'de sürekli olarak yeni ve sivil bir anayasa arayışı vardır. Cumhurbaşkanı'mız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabullenilemeyeceğini, mutlak surette Türkiye'nin sivil anayasaya kavuşması gerektiğini, hem AK Parti'nin hem 'Cumhur İttifakı'nın buna güçlü bir şekilde sahip çıktığını, bu dönemde siyasette görev yapan herkesin bunu hayata geçirmesi yönünde değerlendirmeleri oldu."

AK Parti'li Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ve Brüksel ziyaretini de toplantıda değerlendirdiğini, haftaya da Erdoğan'ın yine milletvekilleriyle bir araya geleceğini belirtti.