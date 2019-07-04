Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle toplantısı
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AK Parti Sözcüsü Çelik - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle toplantısı

23 dakika önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle toplantısı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:08 Kaynak: AA
Güncel
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