AK Parti Sözcüsü Çelik - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle toplantısı
23 dakika önce
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:08 Kaynak: AA
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