AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın Konserine Katılmak İstiyor (1)
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK ve MYK sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuştu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti MKYK ve MYK
sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Fazıl Say
'ın konser davetine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine katılmak istiyor. Cumhurbaşkanımızın programında bir sıkıntı olmadığı takdirde konsere olumlu karşılık vermeyi düşünüyorlar" dedi.
Çelik, 31 Ocak perşembe günü AK Parti'nin manifestosunun açıklanacağı da bildirdi.
Görüntü dökümü
-Çelik'in açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:54 Kaynak: DHA
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