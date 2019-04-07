AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızı Ysk Süreciyle İlgili Müdahaleye Çağırmak Son Derece...
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- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:45 Kaynak: AA
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