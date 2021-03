AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IKBY'nin yaptırdığı tepki çeken haritalı pul hakkında, "Duruşumuza rağmen, 'iktidar tepki göstermiyor' diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Papa Françesko'nun ziyareti sırasında ortaya çıkan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKBY) yaptırılan harita ve pul hakkında eleştirilerde bulundu. Bastırılan pul ve mülhem haritayla ilgili gerekli tepkiyi dünkü basın toplantısında gösterdiğini kaydeden Çelik, "Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim. Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, dün de yanıt verdiğimiz halde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ve Cumhur İttifakı'nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur" ifadelerini kullandı.

'SÖZLERİ DOĞRU DEĞİLDİR'İktidarın duruma tepki göstermediği söylemlerinin yanlış olduğunu kaydeden Çelik, "Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, 'iktidar tepki göstermiyor' diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur. Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir. Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza 'milli güvenlik sorunu' diyen şuursuz zihniyettir. Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.'YOK HÜKMÜNDE KILMAYA KUDRETİMİZ TAMDIR'Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedelinin bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacakğını vurgulayarak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır. Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur. Paçavra haritaları esas alarak Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı şuursuzca sorgulamaya kalkanların, Doğu Akdeniz'den Ermenistan'a, Suriye'den Libya'ya kadar gösterdiği duruşu da milletimiz yakından takip etmektedir. Bizim esas aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vatanımız hakkındaki her türlü paçavra haritayı, söylemi ve projeyi yok hükmünde kılmaya kudretimiz tamdır."