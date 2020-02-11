AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ'nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür." - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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