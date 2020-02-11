Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ'nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür." - ANKARA
Son Dakika İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın kendisini yakmasına "Siyasi manevra" diyen AK Partili isme zehir zemberek sözler: Ahlaksızlık yapma Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım