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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür." - ANKARA
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