AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür." - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür."

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür." - ANKARA

Vladimir Putin, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
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