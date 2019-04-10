AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Yerel Yönetim Seçimleriyle de Milletimiz...
1 saat önce
- AK Parti Genel Merkezi AK Parti MYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:37 Kaynak: AA
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Genel Merkezi
AK Parti MYK
Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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