Üye Girişi
Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz - Son Dakika

Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz

06.01.2022 17:06
Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Kazakistan'ın yanında olduklarını belirten Çelik, "Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir. Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir" dedi.


Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz
YORUMLAR
500

DOST Partisi, Kazakistan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz - Son Dakika


HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı         
17:25
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
17:20 Ne söyleyeceği merak ediliyordu! Ali Erbaş'tan, CHP'li Özel'in din eğitimiyle ilgili sözlerine sert çıkış
17:18 Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız
17:11 Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!
16:58 Selim Songür'ü özleyenler, hasret bitti! Kulüp ikinci kısmıyla bugün Netflix'te
16:56 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler
16:55 TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi
16:49 Taliban'dan saç tıraşı zulmü! Ellerini bağladıkları gencin saçını döve döve kestiler
16:42 Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı
16:40 Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı
16:32 Güney Kore'de bedava saç ektirme seçim vaadi oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 17:31:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement