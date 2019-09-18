AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe bir millete karşı işlenmiş en büyük suçtur"

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Davutoğlu'ndan sonra istifa eden Ömer Ünal: Yeni parti Kasım'da açıklanıyor

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok