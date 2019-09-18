Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe bir millete karşı işlenmiş en büyük suçtur"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe bir millete karşı işlenmiş en büyük suçtur"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbe bir millete karşı işlenmiş en büyük suçtur

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:26 Kaynak: AA
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