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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı.
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ'yü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır." - ANKARA
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