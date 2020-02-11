AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ'yü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır." - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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