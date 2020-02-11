AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'nün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ'yü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır." - ANKARA