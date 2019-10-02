AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Deprem paraları tartışması) Sorgulanın çok üzerinde yatırımlar...
36 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Deprem paraları tartışması) Sorgulanın çok üzerinde yatırımlar yapılmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:47 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Deprem paraları tartışması) Sorgulanın çok üzerinde yatırımlar yapılmıştır" - ANKARA
Karamollaoğlu: deprem paraları nereye gitti? İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu?