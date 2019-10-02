Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Deprem paraları tartışması) Sorgulanın çok üzerinde yatırımlar...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Deprem paraları tartışması) Sorgulanın çok üzerinde yatırımlar...

36 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Deprem paraları tartışması) Sorgulanın çok üzerinde yatırımlar yapılmıştır"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Deprem paraları tartışması) Sorgulanın çok üzerinde yatırımlar yapılmıştır" - ANKARA

AK Parti, Deprem, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:47 Kaynak: İHA
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