Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dışarıdan Gelen Gözlemcilere Gösterdiğimiz Kolaylığı Dünyanın Hiçbir...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dışarıdan Gelen Gözlemcilere Gösterdiğimiz Kolaylığı Dünyanın Hiçbir...

29 dakika önce

- AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimler için Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcilerine seslenerek, "Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:44 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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