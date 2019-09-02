AK Parti Sözcüsü Çelik: "Diyanet hassas bir kurumdur, günlük siyasi polemiklerin dışında...
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-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Diyanet hassas bir kurumdur, günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:34 Kaynak: AA
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Diyanet hassas bir kurumdur, günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır."
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