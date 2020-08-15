AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." - ANKARA