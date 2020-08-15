AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.08.2020 13:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir... - Son Dakika