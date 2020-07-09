AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek.

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır". - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda... - Son Dakika

Son Dakika

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