AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır". - ANKARA