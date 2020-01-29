AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dün açıklanan Amerika'nın Barış Planı ölü doğmuştur." - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Dün açıklanan Amerika'nın Barış Planı ölü doğmuştur.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dün açıklanan Amerika'nın Barış Planı ölü doğmuştur."

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dün açıklanan Amerika'nın Barış Planı ölü doğmuştur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dün açıklanan Amerika'nın Barış Planı ölü doğmuştur." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:51 Kaynak: İHA
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