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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dün açıklanan Amerika'nın Barış Planı ölü doğmuştur."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dün açıklanan Amerika'nın Barış Planı ölü doğmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:51 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dün açıklanan Amerika'nın Barış Planı ölü doğmuştur." - ANKARA
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