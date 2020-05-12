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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dünyaya örnek olacağımız çok iş var"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:20 Kaynak: AA
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