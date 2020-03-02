AK Parti Sözcüsü Çelik'e açıkça soruldu: O gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı? - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'e açıkça soruldu: O gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı? - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'e açıkça soruldu: O gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı?

19 dakika önce

MYK sonrası basın mensuplarının karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e "33 şehit verdiğimiz gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi neden yaptı?" sorusu yöneltildi. Çelik, bu soruya "Hatay Valisi de devletin bir yetkilisi" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile parti genel merkezinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

"HATAY VALİSİ DE DEVLETİN BİR YETKİLİSİ"

Açıklamalarının ardından soru-cevap kısmına geçen Çelik'e "33 şehit verdiğimiz gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi neden yaptı?" sorusu yöneltildi. Çelik bu soruya, "Hatay Valisi de devletin bir yetkilisi. Hükümetin görevlendirdiği o ildeki en üst düzey yetkili. Açıklama yapması son derece normal. Şunu unutmamak gerekir ki sadece Hatay Valisi açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanlığı makamı adına iletişim başkanlığı da açıklama yaptı" şeklinde yanıt verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ O GECE KESİNTİSİZ MESAİ YAPTI"

Cenazelerin geldiği, yaralıların olduğu ilden en doğru açıklamaların Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çelik, "Merkezden Cumhurbaşkanlığı makamı adına İletişim Başkanlığı kendisine verilen görev çerçevesinde bunu gerçekleştirdi. Biz de geç saatlerde parti adına açıklama yaptık. O gece sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl bir mesai içerisinde olduğunu devlet sorumluluğu içinde olanlar son derece yakından bilirler. Sayın Cumhurbaşkanımız o gece sabaha kadar kesintisiz mesai yapmıştır. O gece insan üstü bir gayretle hiç kimsenin uyamadığı, sürekli değerlendirmelerin yapıldığı, kriz yönetimi toplantılarını sayın Cumhurbaşkanımız yönetmiştir. Olayın başladığı andan sabahın ilk ışıklarına kadar ilgili kurumlara son talimat vermiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'e açıkça soruldu: O gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı?
Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:41 
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