AK Parti Sözcüsü Çelik: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir İlkesinin Tarafındayız. Yürüttümüz...
30 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız. Yürüttümüz mücadele bu prensibe bağlılığımızın neticesidir.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız. Yürüttümüz mücadele bu prensibe bağlılığımızın neticesidir."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:24 Kaynak: AA
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