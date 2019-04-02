Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir İlkesinin Tarafındayız. Yürüttümüz...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir İlkesinin Tarafındayız. Yürüttümüz...

30 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız. Yürüttümüz mücadele bu prensibe bağlılığımızın neticesidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız. Yürüttümüz mücadele bu prensibe bağlılığımızın neticesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:24 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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