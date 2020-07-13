AK Parti Sözcüsü Çelik: "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı."
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14.07.2020 00:58:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için... - Son Dakika